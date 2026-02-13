Contratto dei regionali approvato la Cisl | ora si lavori per quello del 2025 2027

La firma del contratto regionale ha avuto luogo questa mattina all’Aran Sicilia, dopo che la Corte dei Conti ha dato il via libera. La Cisl invita ora a concentrarsi sul negoziato per il triennio 2025-2027, mentre i dipendenti della Regione attendono aggiornamenti su eventuali miglioramenti salariali e condizioni di lavoro. La firma riguarda circa 50.000 lavoratori di enti e società regionali, coinvolgendo tutte le categorie del comparto.

“Un ulteriore importante traguardo necessario per recuperare i ritardi accumulati rispetto ad altri comparti del pubblico impiego e per liberare risorse per i lavoratori”, dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara. “Con senso di responsabilità - proseguono - abbiamo lavorato per ottenere questo risultato per il quale rivolgiamo un forte apprezzamento al commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo, al segretario generale Ignazio Tozzo appena nominato e al dirigente generale del dipartimento della Funzione Pubblica Salvatrice Rizza, per il lavoro svolto in piena sinergia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Regionali, Schifani incontra i sindacati: "In Finanziaria le risorse per il contratto 2025-2027" Rinnovo del contratto collettivo nazionale 2025–2027 dei dipendenti del gruppo Anas I vertici di UGL Viabilità e Logistica sono arrivati in Sicilia per incontrare i lavoratori di Palermo e Catania. Argomenti discussi: Via libera al terzo rinnovo del contratto dei regionali, gli aumenti in busta e le nuove regole; Contratto di Fiume: il Po scorre anche sui social; Personale del comparto, le Regioni mettono nero su bianco le priorità; Protesta la sanità privata in Abruzzo: Contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele, serve un confronto vero. Firmato il contratto dei dipendenti regionali, ecco gli aumentiPALERMO – Firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione Siciliana. Lo annuncia il presidente Renato Schifani, sottolineando che si tratta del terzo accordo ... livesicilia.it Via libera al terzo rinnovo del contratto dei regionali, gli aumenti in busta e le nuove regoleSoddisfatto il Commissario dell'Aran, Accursio Gallo che ha, così, portato in porto il terzo rinnovo durante il suo mandato, recuperando quasi per intero un ritardo ultra decennale ... blogsicilia.it Apposta oggi la firma definitiva al contratto dei dipendenti regionali, ecco cosa prevede - facebook.com facebook