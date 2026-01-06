Un mese di libri storie letture e laboratori alla Casa sull’Albero

La Casa sull’Albero di Arezzo propone un mese dedicato a libri, storie, letture e laboratori, pensato per tutti i gusti e le età. Il programma, curato dalla libreria, include attività per l’inverno e la primavera, offrendo occasioni di approfondimento e divertimento in un ambiente accogliente. Un'opportunità per scoprire nuovi autori e condividere momenti di lettura e creatività con la comunità.

Ricco il programma delle attività d’Inverno e di Primavera a cura della libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Tanti appuntamenti dedicati ai libri ed alle storie, letture, laboratori, esperienze per avvicinarsi ai libri ed amarli per sempre e non mancheranno delle sorprese fuori programma. Si parte con un gennaio all’insegna delle storie che raccontano la danza ed il movimento, mentre continuano gli appuntamenti “Alla scoperta di Pippi Calzelunghe”. Danzando con i libri, Tre appuntamenti per avvicinarsi al mondo della danza e del movimento attraverso i libri destinati ai più piccoli. Storie affascinanti e fuori dagli stereotipi perché non è mai troppo presto per iniziare a sognare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un mese di libri, storie, letture e laboratori alla Casa sull’Albero Leggi anche: "Le storie fantastiche del signor Rockteller" alla Casa sull’Albero Leggi anche: Tanti appuntamenti nel mese di novembre alla libreria La Casa sull'Albero di Arezzo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La nostra reading challenge: 12 libri in un anno; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 385 anteprime); I dieci libri scritti da donne che ci hanno ispirato di più nel 2025; La rassegna dei libri del mese. Un mese di libri, storie, letture e laboratori alla Casa sull’Albero - Ricco il programma delle attività d’Inverno e di Primavera a cura della libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. lanazione.it

Libri di dicembre: cosa leggere sotto l'albero - I libri del mese di dicembre spaziano sicuramente tra tanti generi pronti a soddisfare sia il lettore che legge poco ma anche quello che apprezza romanzi e storie maggiormente complesse. notizie.it

12 libri, un anno: la Reading Challenge Libreriamo per leggere meglio - Nasce la prima Reading Challenge Libreriamo: 12 libri, 12 temi, un anno di letture consapevoli. libreriamo.it

Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese. Da Rushdie a King, da Pelicot a Simenon e Auci. Ecco una piccola carrellata di quello che troveremo quest'anno sugli scaffali della nostra libreria. - facebook.com facebook

Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese. di Raffaella Coppola x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.