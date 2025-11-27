Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Sassuolo | Vogliamo creare una squadra completa Grosso? Mi piace fa vedere cose diverse Diao? Ecco quando torna
Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Sassuolo: il tecnico dei lariani ha parlato in vista della sfida di domani valida per la 13a giornata Alla vigilia della 13ª giornata di Serie A, che vedrà il Como affrontare il Sassuolo, l’allenatore Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa, poche ore dopo Grosso, toccando temi riguardanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Milan-Lazio, la conferenza stampa di Allegri LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #Milan #MilanLazio #Allegri Vai su X
AsRomalive.it. Ian Asher · Black Out Days (Stay Away). Siparietto simpatico in conferenza stampa tra #Cristante e #Gasperini ? #EuropqLeague #romamidtjylland - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo: «Gara tosta, dobbiamo essere bravi a fare questo. Fadera o Larienté? Mi piace alternare. Paz? Focalizzarsi su di lui significa…» - Il tecnico dei neroverdi ha parlato alla vigilia del match di apertura della tredicesima giornata Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Como, valida per l ... Secondo calcionews24.com
Baroni: “Gioca Paleari. Non c’è un caso Zapata, Duvan sta sempre meglio” - La diretta della conferenza stampa del tecnico granata alla vigilia della partita contro il Como, valevole per l’12a giornata ... Lo riporta toro.it
Baroni pre Torino-Como: “Ho parlato con i tre portieri, gioca Paleari” - Marco Baroni presenta in conferenza stampa la sfida contro il Como di Cesc Fabregas, in programma lunedì 24 novembre alle ore 18. Si legge su msn.com