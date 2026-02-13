condivisione rapida di android perde una funzione chiave ma potrebbe essere per il meglio

Google ha deciso di rimuovere una funzione importante di Quick Share su Android, causando disagio tra gli utenti. La scelta ha portato a una riduzione delle modalità per ricevere file, con l’aggiunta di restrizioni temporali che limitano la durata delle condivisioni. Nei prossimi giorni, molti utenti noteranno questa modifica durante l’utilizzo quotidiano del sistema.

un’analisi sintetica delle recenti modifiche a quick share di google evidenzia una ridefinizione delle opzioni disponibili per ricevere file, accompagnata dall’introduzione di limiti temporali. tali interventi mirano a bilanciare la comodità d’uso con considerazioni di sicurezza, in parallelo all’evoluzione del confronto con altri sistemi di trasferimento file, come airdrop di apple. modifiche a quick share e nuove limitazioni. nelle ultime settimane, google ha eliminato l’opzione “everyone”, ovvero la possibilità di ricevere contenuti da chiunque senza restrizioni di tempo. contestualmente, l’insieme delle opzioni resta limitato a tre modalità, e l’uso dell’opzione Everyone è associato a un timer automatico di 10 minuti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

