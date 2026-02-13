La Città metropolitana di Milano annuncia che, per la prima volta dal suo insediamento dopo la riforma Delrio, il numero di assunti supera quello delle uscite, con circa 1.200 nuovi dipendenti necessari per mantenere i servizi dei comuni ancora attivi. La carenza di personale mette a rischio molte funzioni fondamentali, e l’ente si trova a dover fare i conti con un aumento di assunzioni che sembra più una corsa contro il tempo che una strategia di crescita stabile. La situazione si complica anche con le indagini in corso, che stanno mettendo sotto pressione la gestione e rischiano di rallentare ulteriormente le assunzioni.

Per la prima volta, dall’anno della creazione dell’ente che ha preso il posto della Provincia istituito dalla riforma Delrio, il numero di personale assunto dalla Città metropolitana di Milano ha superato quello delle uscite. Sono state reclutate infatti, nel 2025, 102 persone in più. Altre 82, invece, sono uscite dall’organico: un terzo perché ha raggiunto la soglia della pensione, e due terzi perché si è trasferito in altri uffici pubblici. E l’ultima tornata di concorsi (10 posti disponibili tramite concorsi pubblici per esami e altri 7 tramite mobilità volontaria) ha raccolto un buon numero di candidature, anche se sono lontani i tempi della gara fra centinaia di persone con posti pubblici in palio: 72 aspiranti funzionari tecnici, 117 per il concorso da operatore esperto ausiliario, 19 per istruttore informatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comuni, servizi a rischio: "Servono 1.200 assunti solo per sopravvivere". Fuga anche per le indagini

