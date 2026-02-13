Competenze ignorate nei bandi di concorso | la protesta dei collaboratori esterni del ministero della Cultura
I collaboratori esterni a partita Iva che hanno lavorato per il ministero della Cultura tra il 2021 e il 2024, riuniti nel Coordinamento Nazionale dei professionisti del ministero, hanno scritto al ministro Alessandro Giuli lamentando che i bandi di concorso ignorano spesso le competenze realmente acquisite durante il loro lavoro.
I collaboratori esterni a partita Iva che hanno lavorato per il ministero della Cultura tra il 2021 e il 2024, riuniti nel Coordinamento Nazionale dei professionisti del ministero, hanno scritto al ministro Alessandro Giuli. Li preoccupano i requisiti richiesti dai bandi di concorso emanati. Per molti non ci sarebbe spazio. Almeno 500 professionisti – archeologi, architetti, storici dell’arte e restauratori, bibliotecari e archivisti, ingegneri, assistenti tecnici ed esperti in gare e appalti, oltre a specialisti in comunicazione – chiedono che nel reclutamento del personale si tenga conto delle competenze e dell’esperienza maturata sul campo, per garantire la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
