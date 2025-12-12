Via al maxi concorso da 1.800 posti del ministero della Cultura | il bando e come candidarsi

È stato pubblicato il bando per il maxi concorso del Ministero della Cultura, che prevede l’assunzione di 1.800 posti a tempo pieno e indeterminato. Questa opportunità rappresenta un'importante occasione per chi desidera lavorare nel settore culturale, con procedure di candidatura ormai aperte. Ecco tutte le informazioni per partecipare e presentare la propria domanda.

È online il bando per il nuovo concorso del ministero della Cultura (Mic) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.800 lavoratori da inquadrare nell'area assistenti.Il bandoNel dettaglio, il bando prevede il reclutamento di 1.800 assisenti, suddivisi nel seguente modo: 1.500 unità di.

