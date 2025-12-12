Novara la lite in stazione finisce con un arresto | in manette 32enne

A Novara, una lite avvenuta nei pressi della stazione si è conclusa con l'arresto di un uomo di 32 anni di origine marocchina. Ricercato dallo scorso novembre, l’individuo è stato catturato dalle forze dell’ordine durante l’intervento. L’episodio ha evidenziato l’attenzione delle forze di polizia nel mantenere la sicurezza pubblica.

A causa di una lite fuori dalla stazione finisce in manette. L'uomo, un 32enne di origine marocchina, era infatti ricercato dallo scorso novembre.É successo nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre a Novara, dove gli agenti della Questura sono intervenuti in piazza Garibaldi dopo la telefonata di un.

