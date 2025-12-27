Lecce-Como 0-1 | la sblocca Nico Paz da fuori

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como a Lecce decide di partire come previsto con Douvikas al centro dell'attacco, sugli esterni a supporto del centravanti ci sono Jesus Rodriguez e Vojvoda con l'insostituibile Nico Paz a inventare. In mediana tocca a Perrone e Da Cunha, mentre davanti a Butez la difesa a quattro vede in. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

