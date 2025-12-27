Lecce-Como 0-1 | la sblocca Nico Paz da fuori

Di Francesco si infuria per un fallo di Nico Paz, il Como segna, l'arbitro lo caccia: cosa è successo a Lecce - In occasione della rete, Eusebio Di Francesco ha protestato con veemenza per il modo in cui Nico Paz si è liberato della ma ... corrieredellosport.it

Diretta/ Lecce Como (risultato 0-1) video streaming tv: Butez salva su Maleh (Serie A 27 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Lecce Como, streaming video tv: i pugliesi hanno vinto entrambe le proprie ultime partite casalinghe (27 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

#SerieA - HT: Lecce 0-1 Como Torino 1-1 Cagliari #SSFootball x.com

Le scelte ufficiali di Lecce-Como! Di Francesco vs Fabregas - facebook.com facebook

