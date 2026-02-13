Como Fabregas sfida la Fiorentina | Vincere senza guardare la classifica

Cesc Fabregas ha dichiarato di voler portare a casa i tre punti contro la Fiorentina, nonostante il Como sia attualmente più in basso in classifica. La sua scelta di concentrarsi sulla partita e non sui numeri rende la sfida più interessante, soprattutto perché il centrocampista spagnolo è convinto che il risultato dipenda solo dalla prestazione in campo. La squadra si prepara con determinazione, sapendo che ogni partita può cambiare le carte in tavola.

Cesc Fabregas blinda il Como e ignora le gerarchie della classifica alla vigilia dell’incrocio di campionato contro la Fiorentina. Il tecnico dei lariani ha tracciato la rotta in conferenza stampa, mettendo nel mirino il successo interno prima di proiettarsi sul recupero infrasettimanale contro il Milan. L’allenatore spagnolo ha predicato isolamento mediatico per i suoi calciatori, sottolineando come il destino salvezza dipenda esclusivamente dai risultati ottenuti sul campo, a prescindere dagli incroci diretti delle concorrenti. Il quadro clinico della rosa sorride alla gestione tecnica: l’infermeria si svuota quasi completamente, con le sole defezioni confermate di Goldaniga e Diao. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Como, Fabregas sfida la Fiorentina: “Vincere senza guardare la classifica” Approfondimenti su como fabregas Fabregas nel pregara: «Oggi sfida tosta, ma dal mio Como pretendo questa cosa per vincere» Fabregas: «Nessuna fatica a guardare la classifica, sappiamo dove vogliamo arrivare. Ma non siamo in lotta con la Juventus» Cesc Fabregas ha commentato la situazione in classifica, sottolineando la sua serenità nel monitorare i risultati e le ambizioni della squadra. Le parole di Fabregas dopo Fiorentina-Como 1-3 Conferenza stampa Coppa Italia Ultime notizie su como fabregas Argomenti discussi: Napoli-Como, la grande sfida tra Conte e Fabregas: insieme nel 2018, oggi rivali; Coppa Italia, Napoli-Como: Conte sfida Fabregas per la semifinale; Napoli, nessun rischio per McTominay contro il Como. Chance per i nuovi attaccanti; ‘Una stella sul lago’. B Stories a Como, B come Boquete: Tutta la mia carriera è stata una sfida. Fabregas: Il Como pensi solo a sé stesso e a vincereDobbiamo provare a vincere domani, per vincere la gara e poi preparare il Milan. Non dobbiamo pensare alle altre, dobbiamo concentrarci solo su ... sportmediaset.mediaset.it Fabregas esalta la Fiorentina: È una grande squadra, ha fatto acquisti importantiL'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, prevista per domani al Sinigaglia alle ore 15. Queste le sue ... firenzeviola.it Il Como sfida la Fiorentina, ma Fabregas pensa anche al Milan: dubbi su Nico Paz e gli altri diffidati x.com VIVA IL COMO! FABREGAS INSEGNA CALCIO AL MARADONA! #calcio #CoppaItalia #como #napoli #Fabregas - facebook.com facebook