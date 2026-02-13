Clown in corsia. Un sorriso per Nicole. Nella Pediatria dell’ospedale di Nottola, un volontario si è travestito da clown per portare un po’ di allegria ai bambini ricoverati, spiegando che il suo obiettivo è alleggerire la giornata dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Anche nella Pediatria dell’ospedale di Nottola la cura non passa solo attraverso farmaci, terapie e monitoraggi clinici, ma pure attraverso sorrisi, carezze e momenti di leggerezza. È il principio dell’ umanizzazione delle cure, di cui la piccola Nicole, degente del reparto, è stata testimone nei giorni scorsi. L’arrivo dei clown dottori in corsia è stata per la bambina molto più di un semplice intrattenimento. Grazie a Le coccinelle della Croce Verde di Chianciano Terme, Nicole ha potuto ridere, distrarsi dal dolore e sentirsi bambina prima ancora che paziente. Il sorriso diventa così uno strumento terapeutico potente: riduce la paura, favorisce la collaborazione alle cure e migliora il benessere psicologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

