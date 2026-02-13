Cibo e buonumore | 5 trucchi per stare meglio in modo naturale

Il dottor Marco Ricci, nutrizionista di Milano, ha scoperto che alcuni semplici accorgimenti alimentari possono migliorare l’umore e ridurre la stanchezza durante i periodi di transizione stagionale. In particolare, Ricci consiglia di integrare nella dieta alimenti ricchi di vitamine del gruppo B e omega-3, per combattere la sensazione di affaticamento e irritabilità. A differenza di molte abitudini comuni, il medico sottolinea l’importanza di scegliere cibi freschi e di stagione, come le noci e le arance, per ottenere risultati concreti senza ricorrere a integratori.

I periodi di transizione tra inverno e primavera o tra estate e autunno rappresentano per l'organismo una fase delicata. Il corpo deve adattarsi a repentine variazioni di temperatura, umidità e, soprattutto, a una diversa esposizione alla luce solare. Un processo di sintonizzazione con il mondo esterno che in alcune persone può portare a disturbi fisici come emicrania, astenia e alterazioni della regolarità intestinale e perfino letargia, irritabilità o ansia. La causa risiede per lo più nel riassetto ormonale. La luce regola infatti la produzione di melatonina, necessaria per il ciclo di sonno-veglia, e di serotonina, il neurotrasmettitore del benessere.