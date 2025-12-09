Mano bionica intelligente | l’Ai aiuta a muovere le dita in modo naturale
Un passo avanti straordinario nel campo della robotica e delle protesi: i ricercatori dell’ Università dello Utah hanno realizzato una mano bionica in grado di “pensare” quasi da sola. La protesi è dotata di una propria “mente” artificiale, che le permette di capire autonomamente come posizionare le dita e quanta forza esercitare per afferrare oggetti e compiere azioni quotidiane. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, ha coinvolto nove persone con arti intatti e quattro soggetti con amputazioni tra polso e gomito. I risultati mostrano che la nuova protesi rende i movimenti più naturali e intuitivi, poiché il controllo è condiviso tra l’Intelligenza Artificiale e l’utente, riducendo lo sforzo mentale richiesto per coordinare ogni singola mossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Fondazione Leonardo. . Rivoluzionaria ricerca sulla mano bionica Secondo uno studio condotto dalla Fondazione Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, insieme alla Sapienza Università di Roma e Università di Roma Tor Vergata, una mano bionica che n - facebook.com Vai su Facebook
La mano bionica ora può percepire forma e movimento delle cose - computer che migliora l'utilizzo della mano bionica facendo percepire la forma e il movimento degli oggetti toccati. Si legge su ansa.it
