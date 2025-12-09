Un passo avanti straordinario nel campo della robotica e delle protesi: i ricercatori dell’ Università dello Utah hanno realizzato una mano bionica in grado di “pensare” quasi da sola. La protesi è dotata di una propria “mente” artificiale, che le permette di capire autonomamente come posizionare le dita e quanta forza esercitare per afferrare oggetti e compiere azioni quotidiane. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, ha coinvolto nove persone con arti intatti e quattro soggetti con amputazioni tra polso e gomito. I risultati mostrano che la nuova protesi rende i movimenti più naturali e intuitivi, poiché il controllo è condiviso tra l’Intelligenza Artificiale e l’utente, riducendo lo sforzo mentale richiesto per coordinare ogni singola mossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mano bionica “intelligente”: l’Ai aiuta a muovere le dita in modo naturale