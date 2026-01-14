I saldi di Perdinzani sono ufficialmente iniziati, attirando numerosi clienti in fila davanti ai negozi. L'azienda ha comunicato:

Sono iniziati nel migliore dei modi i saldi dei negozi Perdinzani che, a metà anno, chiuderanno definitivamente. Iniziati sabato, ieri mattina, davanti a Carezza, all’angolo tra via Matteotti e piazza XX Settembre, c’erano diverse persone in attesa. Sulla porta chiusa, da cui si intravedevano le persone all’interno, è stato affisso un avviso: ‘Ci scusiamo per l’attesa, apriremo la porta non appena una delle ragazze sarà libera’. Come era prevedibile ravennati, e non solo, non si sono fatti scappare l’occasione di fare acquisti in uno dei punti vendita della famiglia Perdinzani, Carezza appunto, Uoma in via Cavour, Tessilcasa all’Esp e lo spaccio in via della Lirica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Saldi da Perdinzani, clienti in fila. L’avviso: "Ci scusiamo per l’attesa"

