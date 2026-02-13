Choc a Masterchef | esce uno dei favoriti fan in rivolta La cucinata in tandem dei giudici e la cantata sulle note di Gigi D’Alessio | cos’è successo

Durante la registrazione di Masterchef Italia, uno dei concorrenti più apprezzati è stato eliminato, causando grande sorpresa tra i fan. La decisione dei giudici, accompagnata da una performance canora sulle note di Gigi D’Alessio, ha scatenato reazioni immediate sui social. La scelta ha lasciato molti spettatori increduli, soprattutto considerando il sostegno forte che aveva ricevuto in passato. Un episodio che ha acceso discussioni e polemiche tra chi seguiva con passione la gara.

Arriva spesso un momento a Masterchef Italia in cui uno dei favoriti scivola. A volte si rialza, altre volte per lui il percorso da aspirante chef si ferma. Eppure l'ultima eliminazione ha lasciato comunque di stucco gli appassionati dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che ieri ha ottenuto (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) una Total Audience di 885 mila spettatori medi con il 4,2 % di share. (attenzione spoiler) La prova finale, lo Skill test incentrato sulle innovazioni della gastronomia marina, con ospite lo chef tristellato Ángel León, alla fine ha tirato un brutto scherzo a uno dei concorrenti più amati dai fan e più temuti dai compagni di viaggio: Matteo "Dottor" Lee, 27enne di origini cinesi, nato e cresciuto a Bologna, ha dovuto lasciare il grembiule bianco.