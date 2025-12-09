Spalletti fa dire a Kalulu cosa è successo nello spogliatoio Juve | Non fare casino cosa ho detto?

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico approfitta della conferenza stampa di Champions per tornare sulla sconfitta del Maradona, spiegando perché il suo piano tattico è fallito. E chiama a testimoniare il difensore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

