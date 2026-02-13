Chiuse le indagini per il crollo nel cantiere di un supermercato che uccise anche un abruzzese | fra gli indagati un' azienda teramana

Luigi Coclite, l'abruzzese morto nel crollo di Firenze, ha trovato la sua fine a causa di un cantiere malgestito. La tragedia, avvenuta il 16 febbraio 2024, ha provocato la morte di cinque operai e il ferimento di altri tre. Sono otto le persone indagate, tra cui un’azienda teramana, accusate di aver contribuito al disastro. La procura ha chiuso le indagini, puntando i riflettori su possibili negligenze e carenze di sicurezza. La scena del crollo, un cantiere di un supermercato in pieno centro, resta sulla carta ancora sotto shock.

Il 16 febbraio di due anni fa cinque operai morirono mentre erano al lavoro: tra loro Luigi Coclite, 60 anni, originario di Teramo; la società nel mirino per aver fornito la trave caduta Come riporta l'Adnkronos citando quotidiani nazionali, la procura fiorentina ha chiuso l'inchiesta che vede indagate cinque persone fisiche e tre società, fra cui una di Atri (Teramo). Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di omicidio colposo e lesioni personali, disastro doloso e una serie di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. L'azienda del Teramano, secondo quanto contestato dalla procura di Firenze, avrebbe fornito la trave che crollò travolgendo gli operai al lavoro.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo di via Mariti, avvenuto il 16 febbraio 2024 nel cantiere Esselunga, che si è rivelato una tragedia con cinque operai morti e tre feriti.

