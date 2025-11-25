In arrivo nuovi marchi per il Gruppo Chery
(Adnkronos) – l Gruppo Chery accelera il proprio piano di espansione in Italia: dopo il lancio di OMODA & JAECOO, arrivano nel mercato nazionale tre nuovi marchi – LEPAS, iCAUR ed EXLANTIX, che debutteranno tra il 2026 e i prossimi cinque anni. LEPAS, atteso in Italia dal 2026, si posiziona come brand votato a . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuove fettucce e nuovi colori in arrivo in negozio Se vuoi realizzare la tua borsa a mano passa da noi e troverai diversi filati per le tue creazioni artigianali. Ti aspettiamo @follower #merceriaocchidigatto #borseartigianali #fettuccia #creazioniartigianali #u Vai su Facebook
Stop alle truffe telefoniche: in arrivo nuovi filtri Agcom. Il 19 novembre entra in vigore il secondo blocco voluto da Agcom per le telefonate provenienti dall’estero con finto numero di telefono mobile. Un'azione necessaria per proteggere gli utenti dalle insidiose Vai su X
In arrivo nuovi marchi per il Gruppo Chery - l Gruppo Chery accelera il proprio piano di espansione in Italia: dopo il lancio di OMODA & JAECOO, arrivano nel mercato nazionale tre nuovi marchi – LEPAS, iCAUR ed EXLANTIX , che debutteranno tra il ... adnkronos.com scrive
Gruppo Chery, in arrivo altri tre marchi nei prossimi 5 anni - Il gruppo cinese Chery prosegue l'espansione nel mercato italiano con l'annuncio dell'arrivo di altri tre marchi nei prossimi cinque anni, che andranno ad affiancare Omoda & Jaecoo, brand introdotto d ... Secondo ansa.it
Chery punta sull’Italia: in arrivo i nuovi brand Lepas, Icaur ed Exlantix - Dopo Omoda & Jaecoo, il gruppo cinese accelera con tre nuovi marchi: mobilità elegante, Suv ibridi e premium elettrico ... Riporta businesspeople.it