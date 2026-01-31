DIRETTA Avellino-Cesena novità in attacco | Mignani lancia Olivieri e Biancolino Patierno

Questa sera allo stadio Partenio si gioca una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti e un po’ di tranquillità in campionato. Mignani ha deciso di puntare su Olivieri e Biancolino Patierno in attacco, lasciando fuori altri giocatori. La sfida si prevede equilibrata e piena di tensione, con le due formazioni che vogliono ottenere il risultato positivo.

Partita molto interessante e delicata allo stadio Partenio, sia Avellino che Cesena hanno bisogno di punti e serenità: novità di formazione in attacco per entrambe le squadre. Mignani rispolvera Olivieri, insistenti le voci di addio per Blesa che non è neanche in panchina. Sul fronte irpino.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Avellino Cesena

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Avellino Cesena

Argomenti discussi: Dove vedere Avellino-Cesena in tv e in streaming; Avellino-Cesena, l'arbitro sarà Di Marco; Avellino Cesena: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Avellino - Cesena in Diretta Streaming | DAZN IT.

DIRETTA Avellino-Cesena, novità in attacco: Mignani lancia Olivieri e Biancolino PatiernoPartita molto interessante e delicata allo stadio Partenio, sia Avellino che Cesena hanno bisogno di punti e serenità ... cesenatoday.it

DIRETTA/ Avellino Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, oggi 31 gennaio 2026)Presentazione della diretta Avellino Cesena, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net

Triste notizia a poche ore dalla sfida contro il Cesena FC L'avvocato è stato presidente dell' U.S. Avellino 1912 nel dopo Sibilia facebook