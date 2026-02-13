Caso Pucci Conti zittisce la sinistra | Ho carta bianca nessuno si permette di interferire

Conti ha deciso di chiudere il caso Pucci con fermezza, affermando di avere piena libertà di azione e di non tollerare interferenze da parte della sinistra. La sua scelta nasce dalla richiesta di rispettare le esigenze del pubblico nei teatri, senza subire influenze esterne. Conti ha precisato che la decisione è stata presa in modo indipendente, senza pressioni da parte del governo o altri enti.

Scelta autonoma, dettata dal botteghino dei teatri, nessuna ingerenza di Palazzo Chigi, nessuna pressione. Con l’aplomb che lo contraddistingue Carlo Conti torna sul caso Pucci e disarma le sinistre che hanno scatenato un polverone che ha indotto l’artista a dare forfait al Festival di Sanremo. “Tutti noi che abbiamo fatto la direzione artistica abbiamo assoluta carta bianca. Nessuno si permette di interferire”. Così l’autore e conduttore della 76esima edizione del Festival della canzone italiana dai microfoni di “Giletti 102.5”. Altro che “tassa da pagare a Meloni”. Conti disarma la sinistra: Pucci? Nessuno si permette di interferire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Carlo Conti ha chiarito di avere totale libertà nelle scelte artistiche, smentendo le voci che lo vedevano influenzato dalla sinistra nel caso Pucci.

Carlo Conti, durante una conferenza stampa a Sanremo, ha ribadito con fermezza che nessuno può interferire nelle sue scelte artistiche, sottolineando che “Pucci era una mia scelta” e che a Zelig non era mai successo nulla di simile.

“Non conoscevo il comico, ma Meloni se ne occupa. Purtroppo dobbiamo parlarne”. Lilli Gruber ha affrontato il caso Pucci con malcelato sforzo e con quel tono di superiorità intellettuale molto "gruberiano". - facebook.com facebook