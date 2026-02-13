caso pucci carlo conti smentisce la sinistra

Carlo Conti ha ufficialmente smentito ogni coinvolgimento politico nel caso Pucci, dopo che alcuni avevano ipotizzato una presa di posizione della sinistra contro il conduttore. Conti ha spiegato di essere estraneo alle polemiche e di aver sempre mantenuto una posizione neutrale, evidenziando come le speculazioni siano nate da interpretazioni troppo sottili di alcune sue dichiarazioni.

Alla fine Carlo Conti è dovuto intervenire sul caso Pucci per spegnere le polemiche ma soprattutto per mettere un punto alle tante speculazioni politiche. Ai microfoni di Rtl 102.5 il direttore artistico del festival di Sanremo 2026 ha messo in chiaro un punto cruciale: "Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo. Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia". Carlo Conti ha chiarito che non c'è stata alcuna interferenza da parte del Governo nella scelta di invitare Andrea Pucci a Sanremo come ospite per fare sorridere pubblico e telespettatori e ha fatto mea culpa anche se non ce n'era bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Carlo Conti ha chiarito di avere totale libertà nelle scelte artistiche, smentendo le voci che lo vedevano influenzato dalla sinistra nel caso Pucci.

Carlo Conti si è espresso sulla vicenda Pucci durante una trasmissione su Rai Radio2.

