Caso Novo Nordisk la grande incompiuta della Destra Investimenti dimezzati e futuro incerto

Preoccupazione, amarezza e la netta sensazione di essere di fronte all'ennesima promessa tradita ad Anagni in queste ultime ore. Caso Novo Nordisk, la grande incompiuta della Destra, con investimenti dimezzati e un futuro ancora incerto, sta suscitando tensioni tra i politici locali che avevano promesso di rilanciare il progetto farmaceutico nel territorio.

Quello che doveva essere il volano definitivo per lo sviluppo industriale e occupazionale del nostro territorio, celebrato con toni trionfalistici da tutta la filiera di governo, si sta trasformando in un mezzo fallimento che rischia di pesare come un macigno sul futuro di Anagni. "Le notizie apparse in queste ore sulla stampa locale confermano i nostri timori: il colosso danese Novo Nordisk ha deciso di "congelare" metà dell'investimento previsto. Dei 2 miliardi di euro annunciati in pompa magna - scrivono in una nota inviata alla stampa i rappresentanti del Partito Democratico Anagni Sinistra Italiana Movimento 5 Stelle Possibile - ne resterebbe confermato soltanto uno.