Caso Amara D’Alema e Piantedosi testimoni

Al Tribunale di Milano, durante il processo sul presunto falso complotto della Loggia Ungheria, sono stati chiamati a testimoniare Piero Amara, Massimo D’Alema e Matteo Piantedosi, in relazione alle dichiarazioni dell’avvocato siciliano Piero Amara, già condannato in altri procedimenti e ritenuto dall’accusa un protagonista di narrazioni infondate o contraddittorie.

Al processo sul presunto falso complotto della Loggia Ungheria chiamato pure Luigi Zingales. Al Tribunale di Milano prosegue il processo sul presunto falso complotto della cosiddetta Loggia Ungheria, il filone nato dalle dichiarazioni dell’avvocato siciliano Piero Amara, già condannato in altri procedimenti e ritenuto dall’accusa un protagonista di narrazioni rivelatesi in più occasioni infondate o contraddittorie. Il dibattimento non mira ad accertare l’esistenza di una loggia segreta - ipotesi archiviata dalla Procura di Perugia - ma a verificare se Amara e altri abbiano costruito consapevolmente un impianto accusatorio falso, capace di interferire con indagini e processi di enorme rilievo. 🔗 Leggi su Laverita.info

