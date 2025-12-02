Torna Et Nova Sint Omnia l’evento che celebra la baronessa di Carini
Il 4 dicembre 2025, alle ore 21, in occasione del 462° anniversario della morte di Laura Lanza, al Castello La Grua Talamanca torna “Et Nova Sint Omnia”, l’evento che celebra la baronessa di Carini, la donna diventata leggenda, unendo teatro, musica, danza con la magia dei pupi siciliani.Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Nuova Fiat 500 Hybrid torna a Mirafiori con design aggiornato, allestimenti rinnovati e un approccio pragmatico alla mobilità urbana, puntando su libertà e accessibilità - facebook.com Vai su Facebook
A dicembre torna l’iniziativa “Scegli il prodotto Coop e sosteniamo insieme la ricerca contro il cancro” che, in collaborazione con @fprc_candiolo, da sette anni permette di trasformare un gesto quotidiano in un’azione di solidarietà concreta! novacoop.it/new Vai su X
Carini, anniversario morte baronessa, al castello si celebra Laura Lanza - Il 4 dicembre 2025, alle ore 21, in occasione del 462° anniversario della morte di Laura Lanza, al Castello La Grua Talamanca torna “Et Nova Sint Omnia”, l’evento che celebra la baronessa di Carini, ... Segnala teleoccidente.it