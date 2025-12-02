Torna Et Nova Sint Omnia l’evento che celebra la baronessa di Carini

Il 4 dicembre 2025, alle ore 21, in occasione del 462° anniversario della morte di Laura Lanza, al Castello La Grua Talamanca torna “Et Nova Sint Omnia”, l’evento che celebra la baronessa di Carini, la donna diventata leggenda, unendo teatro, musica, danza con la magia dei pupi siciliani.Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

