Carlo Conti torna sul caso Andrea Pucci | Ho carta bianca nelle scelte nessuna interferenza dal governo

Carlo Conti torna sul caso Andrea Pucci e chiarisce che, durante l’ultima edizione di “Tale e quale show”, ha avuto completa libertà nelle scelte artistiche, affermando:

"Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo. Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia": è deciso Carlo Conti nel respingere con fermezza qualsiasi illazione in merito a presunte pressioni ricevute sulla presenza di Andrea Pucci a Sanremo. Dopo l'annuncio del comico sul palco dell'Ariston, le polemiche sono divampate e Pucci ha rinunciato all'offerta di co-condurre una delle serate del Festival. "Se ci sono stati errori è solo colpa mia: Pucci era una scelta del tutto autonoma, era stato premiato all'Arena per gli incassi del teatro, a Zelig non era mai successo niente.🔗 Leggi su Today.it

