Capri contro l'overtourism | quali sono le nuove regole per limitare il numero di turisti
Capri introduce nuove regole per limitare il numero di turisti, dopo aver registrato un aumento eccessivo di visitatori che ha causato problemi alle infrastrutture dell’isola. La regione ha deciso di intervenire, prevedendo restrizioni che entreranno in vigore già dalla prossima estate, per evitare che il sovraffollamento peggiori ulteriormente la situazione.
Capri ha preso dei provvedimenti drastici per contrastare il fenomeno dell'overtourism: ecco le nuove regole per contenere il numero di turisti che entreranno in vigore dalla prossima estate.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su capri overtourism
Capri contro l’overtourism, stop ai gruppi di più di 40 persone
Capri mette un freno ai gruppi turistici.
L’Imu non si paga a Capri, il piano contro gli affitti brevi per turisti
Il comune di Capri ha adottato una misura che prevede l’azzeramento dell’Imu per i proprietari che affittano le proprie abitazioni agli abitanti dell’isola.
Ultime notizie su capri overtourism
Argomenti discussi: Capri contro l’overtourism, stop ai gruppi di più di 40 persone; Capri contro l’overtourism: stop ai gruppi di più di 40 persone; Capri combatte contro l’overtourism: le nuove regole sui gruppi di turisti; Capri contro l'overtourism, sull'isola gruppi massimo da 40 persone.
Capri combatte contro l’overtourism: le nuove regole sui gruppi di turistiStop alle comitive troppo numerose e nuove norme per le visite guidate: Capri prova a ridurre caos e affollamenti nei punti più sensibili dell’isola ... siviaggia.it
Capri contro l'overtourism, sull'isola gruppi massimo da 40 personeNuove regole a Capri contro l'overturism: i gruppi turistici organizzati che visitano l'isola che non potranno più superare il numero di 40 partecipanti. (ANSA) ... ansa.it
Capri contro l’overtourism, stop ai gruppi di più di 40 persone ilsole24ore.com/art/capri-cont… x.com
Capri contro l'overtourism, sull'isola gruppi massimo da 40 persone. Entra in vigore il regolamento comunale con le norme anti caos #ANSA - facebook.com facebook