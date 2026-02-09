Villa Ardizzone l' età del jazz | Francis Scott Fitzgerald e il grande Gatsby

Questa sera a Villa Ardizzone si tiene un aperitivo letterario dedicato all’età del jazz e a Fitzgerald, autore del Grande Gatsby. La serata prevede un reading danzante in costume, per rivivere gli anni ruggenti e l’atmosfera di quegli anni. Le persone si sono radunate nel cortile della villa, pronte a immergersi in un viaggio tra musica, letteratura e costume d’epoca.

L'età del jazz. Francis Scott Fitzgerald e il Grande Gatsby. Aperitivo letterario e reading danzante in costume. Villa Ardizzone. Sabato 14 febbraio ore 18.00. "I ruggenti anni venti", ovvero il secondo decennio del novecento americano, sono passati alla storia come "l'età del jazz", una stagione.

