Gioventù Nazionale Bergamo consegnati doni di Natale alla Fondazione Angelo Custode

Si è svolta mercoledì 24 dicembre la consegna dei giocattoli raccolti dai ragazzi di Gioventù Nazionale Bergamo nell’ambito dell’iniziativa solidale natalizia promossa sul territorio provinciale. I doni sono stati destinati alla Fondazione Angelo Custode, realtà di riferimento per l’accoglienza e il sostegno di bambini e famiglie in difficoltà. “Questa iniziativa dimostra come l’impegno dei giovani possa tradursi in gesti concreti di solidarietà – dichiara Marco Barcella, dirigente provinciale di Gioventù Nazionale Bergamo –. Ringrazio i ragazzi e tutti i cittadini che hanno donato un gioco, contribuendo a regalare un sorriso ai più piccoli nel periodo natalizio”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

