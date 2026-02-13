La sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Credem Banca si svolge questo fine settimana, portando in campo tante sfide importanti. La partita più attesa vede il team di Milano affrontare la trasferta contro la capolista, che punta a mantenere il primato. Gli appassionati possono consultare anticipi e orari per seguire da vicino le gare e scoprire quali squadre emergono come protagoniste di questa fase decisiva della stagione.

Il campionato di Serie A2 Credem Banca entra nel vivo con la sesta giornata di ritorno, un momento cruciale per le squadre che intentano consolidare le proprie posizioni in classifica o evitare i quartieri più bassi. Con gare distribuite su due giornate, si apre con un match serale e seguito da un intenso calendario di incontri che si disputano domenica, offrendo sfide tra formazioni di diverso livello competitivo. In vetta alla classifica si trova il team di Prata di Pordenone, saldo con 44 punti e deciso a mantenere la leadership. Tra le contendenti più vicine si collocano Pineto e Ravenna, entrambe da 38 punti, in un duello aperto per posizioni di rilievo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Programmazione del weekend: anticipi e orari della sesta giornata di ritorno del campionato maschile di Serie A2

