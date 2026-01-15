Liverpool l’infortunio di Bradley spinge il club a tuffarsi sul mercato? Dalle soluzioni interne al nome caldo per l’estate

L’infortunio di Conor Bradley ha influenzato i piani di mercato del Liverpool, portando il club a valutare soluzioni interne prima di considerare eventuali acquisti estivi. La squadra si concentra sulle alternative già presenti in rosa e sulle strategie per rafforzare il reparto, senza una corsa immediata sul mercato. Di seguito, analizziamo le opzioni disponibili e il nome più caldo per l’estate.

Il grave infortunio che ha posto fine anzitempo alla stagione di Conor Bradley non innescherà una corsa frenetica agli acquisti invernali in casa Liverpool. La dirigenza dei Reds, in perfetta sintonia con

