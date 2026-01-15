Via Toledo piovono ancora calcinacci | l' intervento dei Vigili del fuoco

A via Toledo si è verificato un nuovo distacco di calcinacci, con un fregio decorativo che è venuto giù intorno alle 14. Intervenuti i Vigili del fuoco, l'episodio si inserisce in una serie di eventi che evidenziano la necessità di interventi di tutela e manutenzione delle strutture storiche. Nessuna conseguenza grave è stata segnalata, ma l’incidente sottolinea l'importanza di monitorare e preservare il patrimonio edilizio del quartiere.

Un fregio decorativo è venuto giù intorno alle 14.00 dal secondo piano di un elegante edificio ad angolo con via Concezione a Montecalvario. Al piano terra si trova un negozio di abbigliamento molto frequentato da giovani e giovanissimi. La struttura dell'edificio ha fatto sì che i detriti finissero in un balcone sottostante, invece che precipitare in strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza. Una porzione di marciapiede è stata transennata dalla Polizia municipale. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Cadono calcinacci dal sottopasso di via Caravaggio: intervento e verifiche dei vigili del fuoco Leggi anche: Napoli, paura in via Toledo piovono calcinacci: «Due ragazze ferite» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Via Toledo: piovono ancora calcinacci - A via Toledo nuovo distacco di calcinacci e ancora, fortunatamente, una tragedia evitata. napolitoday.it

Napoli, paura in via Toledo piovono calcinacci: «Due ragazze ferite» - Sangue tra le vie dello shopping a Napoli per il ferimento di due donne, colpite da calcinacci mentre stavano passeggiando in via Toledo. ilmattino.it

Cadono calcinacci in via Toledo a Napoli, due turiste ferite in modo lieve - Due giovani turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.