Zuffa Boxing ha deciso di eliminare le categorie di peso tradizionali, portando a una rivoluzione nel mondo del pugilato. La motivazione deriva dalla volontà di creare un sistema più equo e competitivo, dove i combattenti di diverse taglie si sfidano senza barriere. Questa scelta ha già suscitato molte reazioni tra gli appassionati, che si chiedono come cambierà il modo di seguire le sfide più importanti.

Zuffa Boxing sta trasformando il panorama delle classifiche pugilistiche, concentrando l’offerta in otto classi di peso e eliminando divisioni storiche che hanno modellato carriere e percorsi sportivi. Il nuovo modello, ispirato all’organizzazione della UFC, punta a snellire il sistema delle competizioni per creare una cornice più concentrata e competitiva. Nel contempo, non saranno più presenti diverse divisioni di transizione storiche, rimosse dal nuovo modello. Le categorie escluse includono: super middleweight (168 lb), junior welterweight (140 lb), junior lightweight (130 lb), junior bantamweight (122 lb), flyweight (112 lb), junior flyweight (108 lb) e minimumweight (105 lb). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Boxing senza limiti di peso: la rivoluzione dei titoli

Stasera si accendono le emozioni a Sanremo con le sfide finali tra i giovani talenti.

Toronto e Phoenix sono riuscite a inserirsi tra le squadre più forti del campionato, sorprendendo tutti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Switch Boxing Club. . Allo Switch si cresce , si cade, ci si rialza . Ogni giorno un round in più contro i tuoi limiti . E tu… cosa stai aspettando #weareswitchboxingclub #vietatomancare #kickboxing #k1 #fightclub - facebook.com facebook