Juve Roma Allianz Stadium sold-out | altra grande risposta dei tifosi bianconeri numeri impressionanti in questa stagione allo stadio!

Juve Roma, Allianz Stadium sold-out: risposta importantissima dei tifosi bianconeri, numeri da record in questa stagione allo stadio!. Torino è pronta a vestirsi a festa per una delle notti più attese dell’anno. Quando questa sera, alle ore 20:45, l’arbitro fischierà l’inizio di Juve Roma, lo farà in una cornice da brividi. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ Allianz Stadium ha fatto registrare il tutto esaurito. Non è rimasto un solo seggiolino libero nell’impianto bianconero: i tifosi hanno risposto in massa all’appello della società e del tecnico, polverizzando ogni disponibilità di biglietti in vista di uno scontro diretto che vale un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

