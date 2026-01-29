bankitalia lancia piano transizione emissioni zero entro il 2050

Bankitalia presenta il suo nuovo Piano per la transizione ecologica. L’istituto di via Nazionale si impegna a ridurre le emissioni aziendali a zero entro il 2050. L’obiettivo è di rendere più sostenibile l’attività bancaria e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. La decisione è stata annunciata oggi, con l’intenzione di avviare un percorso concreto verso un futuro più green.

Bankitalia lancia il suo Piano per la transizione e l’adattamento ai cambiamenti climatici puntando ad arrivare a emissioni aziendali zero entro il 2050. “Con il Piano di transizione per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici – viene spiegato – la Banca d’Italia definisce strategia e azioni per ridurre progressivamente l’impronta carbonica delle proprie operazioni aziendali e per rafforzare la resilienza ai rischi climatici dei propri processi di lavoro, in linea con gli obiettivi fissati a livello europeo e internazionale”. “Aderendo all’ accordo di Parigi, e per effetto della legge europea sul clima, infatti, gli Stati membri e le istituzioni europee – rileva Bankitalia – sono impegnati a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ad assicurare continui progressi nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Banca d’Italia ha annunciato ufficialmente il suo piano di transizione energetica, con l’obiettivo di arrivare alle emissioni-zero entro il 2050, come previsto dall’Accordo di Parigi.

