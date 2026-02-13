Bijou Phillips chi è la modella che lotta per la vita a 45 anni | l’appello per un rene

Bijou Phillips, la modella e attrice americana nota per le sue apparizioni in film e serie tv, sta combattendo per la vita a causa di una grave insufficienza renale. La 45enne ha diffuso un appello sui social nel febbraio 2026, chiedendo aiuto per trovare un donatore compatibile, dopo aver scoperto di aver bisogno di un trapianto urgente. La sua richiesta ha attirato l’attenzione di fan e colleghi, che si sono subito mobilitati per offrirle supporto.

Quella di Bijou Phillips è una storia dolorosa, tornata sotto i riflettori nel febbraio 2026, quando ha lanciato un appello sui social: l’attrice e modella a 45 anni affronta la sfida più difficile e ha bisogno di un nuovo trapianto di rene. Erede di una famiglia di artisti e con alle spalle un’infanzia travagliata, quello della Phillips non è solo il ritratto di una star, ma di una madre single che non vuole arrendersi. La “wild child” erede dei Phillips. Classe 1980, Bijou Phillips è nata a Greenwich, nel Connecticut. Per capire meglio chi è, bisogna immaginare una bambina nata sotto i riflettori ma cresciuta nell’ombra di una dinastia tanto leggendaria quanto tormentata. 🔗 Leggi su Dilei.it

