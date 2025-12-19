A 45 anni, Gisele Bundchen ritorna in Brasile, lasciando tutti senza parole con un look che sembra dipinto sul suo corpo. Dopo la nascita del terzo figlio, la top model si mostra pronta a una nuova fase della sua vita, con un messaggio di rinascita e libertà. A pochi giorni dal Natale, il suo ritorno alle origini è un omaggio alla sua storia e al suo nuovo inizio.

© Iodonna.it - A 45 anni e dopo la nascita del terzo figlio, la top model torna in Brasile con un look che sembra dipinto sul suo corpo. Per gridare che sì, la sua nuova vita è appena iniziata

A pochi giorni dal Natale, Gisele Bundchen è riapparsa nella sua terra d’origine, il Brasile, lasciando tutti senza fiato. La top model, che a 45 anni ha appena vissuto la sua terza maternità, ha scelto un evento di gala del colosso della gioielleria Vivara per mostrare al mondo il suo nuovo equilibrio. Un magnetismo che profuma di libertà e di una ritrovata consapevolezza, lontano dai tempi dorati ma costrittivi delle passerelle internazionali. Gisele Bündchen, carriera e amori. guarda le foto Gisele Bundchen, l’abito scultura sfida le convenzioni post parto. Per questa sua prima uscita ufficiale dopo la nascita del piccolo River, avvenuta a febbraio, Gisele non ha scelto la strada della discrezione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

