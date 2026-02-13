Biella riscopre la pizza | debutta la ricetta con farina di castagne e bagna cauda un omaggio al territorio

Biella scommette sulla tradizione locale con il debutto della “Pizza Biellese”: questa sera, nella piazza centrale, un ristorante del centro ha presentato una pizza realizzata con farina di castagne e arricchita da un filo di bagna cauda, un omaggio alle radici del territorio. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare un ingrediente antico spesso dimenticato, ma dal sapore intenso e riconoscibile, che si sposa bene con le saporite note della bagna cauda. La serata ha visto la partecipazione di molti residenti e appassionati, incuriositi dalla novità che unisce tradizione e innovazione gastronomica.

Biella Scommette su un Gusto Antico: Debutta la "Pizza Biellese" con Farina di Castagne. Una scommessa gastronomica ambiziosa sta per animare le colline del Biellese: DocBi – Sapori Biellesi, in collaborazione con l'Associazione Biellese del Castagno "Ij maron 'd l'arbo", presenta la "Pizza Biellese", un piatto che unisce la tradizione locale alla riscoperta di un ingrediente dimenticato, la farina di castagne. Le prime degustazioni guidate sono in programma il 19 febbraio a Coggiola e il 2 marzo a Cossato, un'occasione per esplorare un nuovo connubio di sapori e valorizzare le eccellenze del territorio.