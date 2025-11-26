A Ghemme la bagna càuda

Il comitato Carnevale di Ghemme e il Comune organizzano una serata dedicata alla bagnauda a palazzo Gallarati sabato 29 novembre.Appuntamento alle 20 con menu: pasta alla Bêrlan, bagna càuda con verdure, formaggio, dolce piemontese, caffè, acqua, vino bianco e rosso di Ghemme.Cena 28 euro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

