A Ghemme la bagna càuda
Il comitato Carnevale di Ghemme e il Comune organizzano una serata dedicata alla bagna càuda a palazzo Gallarati sabato 29 novembre.Appuntamento alle 20 con menu: pasta alla Bêrlan, bagna càuda con verdure, formaggio, dolce piemontese, caffè, acqua, vino bianco e rosso di Ghemme.Cena 28 euro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
