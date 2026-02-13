Belgio | The Wings un edificio sostenibile riduce i consumi del 30% con Metasys e ottiene tripla certificazione

Il complesso The Wings, situato vicino a Bruxelles, ha ridotto i consumi energetici del 30% grazie all'uso di Metasys, ottenendo così una tripla certificazione. Questa realizzazione dimostra come l’adozione di tecnologie innovative possa migliorare l’efficienza degli edifici multifunzionali. In Belgio, il progetto si distingue come esempio pratico di sostenibilità e risparmio energetico.

The Wings: Un Modello Belga per l’Efficienza Energetica che Ispirà l’Italia. Un complesso multifunzionale alle porte di Bruxelles, The Wings, sta dimostrando come l’integrazione di tecnologie avanzate possa rivoluzionare la gestione energetica degli edifici. Grazie all’implementazione del sistema Metasys di Johnson Controls, la struttura ha raggiunto tripla certificazione in materia di sostenibilità e ridotto i consumi energetici fino al 30%, aprendo nuove prospettive per un futuro più sostenibile nel settore immobiliare europeo. Un Ecosistema Integrato per il Comfort e l’Efficienza. The Wings, situato a Machelen, in Belgio, non è un semplice edificio, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Luxy SpA, produttore di sedute per ufficio, ha ottenuto la certificazione B Corp, attestando il suo impegno verso standard elevati di responsabilità sociale e sostenibilità.

The Wings: modello europeo di transizione e gestione energeticaThe Wings è un modello europeo di transizione e gestione energetica grazie alla tecnologia Metasys di Johnson Controls. rinnovabili.it

The wings of nature - facebook.com facebook