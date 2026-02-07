Questa settimana Finn si ritrova a partecipare alle nozze di Sheila e Deacon, anche se la moglie Steffy gli aveva detto di non andarci. Alla fine, Finn si presenta all’evento, sorprendendo tutti, anche la stessa Sheila. La situazione si fa ancora più complicata.

© US Mediaset Alla fine, nonostante il divieto della moglie Steffy, Finn parteciperà alle nozze della madre Sheila Carter e di Deacon Sharpe. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, al termine di un battibecco con Liam, Finn si reca infatti a Il Giardino per ordinare alcune pizze, ignaro del fatto che proprio lì sta per essere celebrato il matrimonio. Spronato da Deacon e Hope, alla fine l’uomo decide di partecipare al lieto evento. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2025: Finn partecipa ‘per caso’ alle nozze di Sheila e Deacon

