Cremonese-Genoa domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Cremonese e Genoa, in programma domenica 15 febbraio alle 15:00 allo Zini, si presenta come uno scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre sono ferme a 23 punti, appena sopra la zona retrocessione, e una sconfitta potrebbe complicare ulteriormente la loro posizione in classifica. La sfida assume quindi un’importanza decisiva, con i giocatori pronti a dare il massimo per evitare rischi.

Quello dello Zini fra la Cremonese e il Genoa è uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Si affrontano di fatto due squadre ferme entrambe a quota 23 punti, a +5 sulla zona retrocessione, e chi perde rischia di ritrovarsi invischiata in una situazione difficile. I padroni di casa della Cremonese arrivano da una serie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cremonese-Genoa (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su cremonese genoa Fiorentina-Cremonese (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Fiorentina-Cremonese, incontro valido per la prima giornata del campionato. Ultime notizie su cremonese genoa Argomenti discussi: Cremonese-Genoa, Prevendita Ospiti; Cremonese-Genoa: ultimi biglietti in vendita da venerdì 13 febbraio; Il Genoa tornerà domenica 15 febbraio a giocare una partita di campionato a Cremona dopo vent’anni; Cremonese-Genoa: probabili formazioni e statistiche. Cremonese-Genoa, le probabili formazioni: De Rossi verso la conferma dell'undici visto col NapoliLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Genoa (Domenica 15 febbraio, ore 15.00, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN): Come arriva la. tuttomercatoweb.com La Cremo ritrova Sozza, arbitro della finale playoff persa a Venezia (Genoa imbattuto con lui)La Cremonese scenderà in campo domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15 allo stadio Zini per affrontare il Genoa nella 25ª giornata di Serie A Enilive 2025-26: il direttore di gara designato è Simone Soz ... sportgrigiorosso.it Cremonese-Genoa: equilibrio, tensione e punti pesanti per la salvezza La Notizia Sportiva La sfida tra Cremonese e Genoa nella Serie A 2025/26 mette in palio punti fondamentali per restare fuori dalla zona rossa: numeri, stato di forma e possibili chiavi tattic - facebook.com facebook Nuovo #Schedinaccio tutto sulla #SerieA! #Como #Fiorentina #Lazio #Atalanta #Inter #Juventus #Cremonese #Genoa #Napoli #Roma x.com