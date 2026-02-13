banda del botto arrestato il quarto uomo

È stato arrestato a Malpensa, mentre tornava dalla Germania, il quarto uomo sospettato di far parte della banda del botto, responsabile di aver piazzato esplosivi ai bancomat nel Lodigiano e nel Pavese. L'uomo, identificato grazie a un'attenta attività di polizia, aveva tentato di tornare in Italia con un bagaglio contenente materiale riconducibile alle indagini.

È stato bloccato a Malpensa, appena rientrato dalla Germania, il quarto presunto componente della banda responsabile delle esplosioni ai bancomat che, per mesi, hanno tenuto in allarme il Lodigiano e il Pavese. L’arresto è un nuovo e importante sviluppo nell’ inchiesta, coordinata dalla Procura di Lodi e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, impegnati da tempo, a ricostruire la lunga scia di assalti con l’esplosivo. In manette è finito un italiano di circa 25 anni, destinatario di una delle cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip, su richiesta del pm Aurora Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

