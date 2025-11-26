Arrestato anche il quarto uomo del furto al Louvre
Gli inquirenti sono quasi certi d'aver chiuso il cerchio. Ieri mattina due uomini, 38 e 39 anni, e due donne, 31 e 40 anni, provenienti dalla regione parigina, sono stati arrestati nel terzo blitz concernente l'inchiesta del Louvre. Tra loro ci sarebbe il quarto membro del commando che lo scorso 19 ottobre è riuscito a mettere a segno il «furto del secolo» rubando la collezione dei gioielli della Corona napoleonica, tuttora introvabile; per poi fuggire in scooter, in pieno giorno, scendendo con un montacarichi dalla stessa portafinestra da cui la banda era entrata indisturbata, ormai diventata un'attrazione turistica da fotografare dalla strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Furto del Louvre, arrestato il quarto uomo della rapina. Mancano ancora i gioielli - facebook.com Vai su Facebook
Furto del Louvre, arrestato il quarto uomo della rapina. Mancano ancora i gioielli Vai su X
Furto al Louvre, arrestato il quarto uomo: la banda è al completo ma i gioielli restano spariti - Si allarga il cerchio attorno al clamoroso furto avvenuto al Louvre, con un nuovo arresto che potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini. Riporta thesocialpost.it
Furto del Louvre, arrestato il quarto uomo della rapina. Mancano ancora i gioielli - La “banda del Louvre” è ora interamente nelle mani della giustizia francese. Come scrive msn.com
Furto al Louvre, arrestato il quarto sospettato - Il quarto sospettato legato al colpo al Louvre è stato arrestato nella mattinata di martedì nella regione dell’Île- Riporta rsi.ch