arrestato anche il quarto uomo del furto al louvre

Gli inquirenti sono quasi certi d'aver chiuso il cerchio. Ieri mattina due uomini, 38 e 39 anni, e due donne, 31 e 40 anni, provenienti dalla regione parigina, sono stati arrestati nel terzo blitz concernente l'inchiesta del Louvre. Tra loro ci sarebbe il quarto membro del commando che lo scorso 19 ottobre è riuscito a mettere a segno il «furto del secolo» rubando la collezione dei gioielli della Corona napoleonica, tuttora introvabile; per poi fuggire in scooter, in pieno giorno, scendendo con un montacarichi dalla stessa portafinestra da cui la banda era entrata indisturbata, ormai diventata un'attrazione turistica da fotografare dalla strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

