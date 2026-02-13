Bambina a rischio vita | volo d' urgenza da Catania a Genova

La bambina di 10 anni, ricoverata in gravi condizioni a Catania, è stata trasferita d’urgenza a Genova dall’Aeronautica Militare con un volo speciale del Gulfstream G650 del 31esimo Stormo di Ciampino, dopo che le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente e hanno reso necessaria un’evacuazione immediata.

Missione salvavita dell'Aeronautica Militare per una bambina di 10 anni trasportata d'urgenza da Catania a Genova con un aereo Gulfstream G650 del 31esimo Stormo di Ciampino. Poi è scattata la corsa all'ospedale Gaslini in ambulanza. Il volo, come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato, giovedì 12 febbraio, dalla presidenza del Consiglio dei ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Giovedì sera il velivolo dell'Aeronautica Militare è decollato alla volta di Catania e ha preso in carico la bambina, in pericolo di vita, assistita costantemente da un’equipe medica e accompagnata dai familiari.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Un neonato di due mesi è stato trasportato d’urgenza da Catania a Roma, atterrando all’aeroporto di Ciampino con un volo dell’Aeronautica Militare.

Un neonato di due mesi, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza da Catania a Roma.

Mutilazioni genitali femminili: in Italia sono 16mila le bambine potenzialmente a rischio; Benefici dello sport, fin da bambini: l'inattività fisica aumenta fino al 30% il rischio di morte; Esofagite eosinofila: disponibile anche in Italia dupilumab come primo trattamento nei bambini tra 1 e 11 anni; La Cardiochirurgia pediatrica non è operativa, bambina trasferita d'urgenza a Bologna per una Ecmo.

Mutilazioni genitali, le bambine a rischio nel 2026 sono 4,5 milioni. E 16mila vivono in ItaliaVivono in Africa? Ma anche nei quartieri delle nostre città. Bambine di neanche 5 anni rischiano di subire questa pratica di resecazione degli organi genitali, e di controllo del corpo e del ruolo soc ... iodonna.it

Hanno dato a una bambina una scintilla. Mica una caramella, una scintilla. Una scintilla di ricerca e rischio. Una scintilla di strafottenza olimpica. Ci si può accendere un cuore, o una stufa, magari, e incendiare la terra, e poi mandarla al diavolo! La scintilla, int - facebook.com facebook