Neonato in pericolo di vita trasportato d' urgenza da Catania a Roma

Un neonato di due mesi, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza da Catania a Roma. Dopo il trasferimento in ambulanza, l’elicottero sanitario ha atterrato all’aeroporto di Ciampino, consentendo il ricovero presso il reparto di pediatria dell’ospedale Bambino. Il trasferimento rapido ha rappresentato un intervento fondamentale per garantire le cure necessarie al piccolo presso una struttura specializzata.

