I' m back | l' annuncio di Baby Gang sui social

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I'm back". Con queste due parole secche e una foto in stile segnaletica, Baby Gang ha annunciato il suo ritorno tramite i social network. Il post pubblicato sul profilo Instagram del trapper lecchese ha raccolto in pochi giorni oltre 835mila like e più di 10mila commenti, confermando la sua. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Il 7° non l’hanno scoperto”. Baby gang aggredisce con ferocia e accoltella un 22enne e se ne vanta sui social. Sardone: anche sui miei, inquietante…

Leggi anche: Picchiato dalla baby gang: “Non hai pagato il debito”. Gli spaccano il naso e mettono la foto sui social

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

1 secondo da 96 momenti casuali

Video 1 secondo da 96 momenti casuali

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.