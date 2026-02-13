avvistati alcuni lupi a castra oggi un esperto spiega cosa fare

Gioni fa, un residente di Limite, ha segnalato di aver visto tre lupi a Castra alle 7 del mattino, presumibilmente scendendo dal Montalbano, secondo un post sul gruppo Facebook “Sei di Limite sull’Arno se”.

Gioni fa è stato segnalato un avvistamento di 3 lupi da parte di un residente di Limite tramite un post sul gruppo social “Sei di Limite sull’Arno se“, in cui informava di aver visto gli animali a Castra verso le 7, mentre, con molta probabilità, scendevano dal Montalbano. Avvistamenti di questo genere non sono nuovi nella zona,, al punto che proprio oggi alle 21,30 si terrà un incontro alla Croce d’oro di Limite sull’Arno dal titolo “Uomini e lupi, dalla conoscenza alla coesistenza“ durante il quale il divulgatore Alessandro Fossi, del gruppo Lupo WWF Toscana, proverà a dare risposte e soprattutto a illustrare come e cosa fare in caso di un incontro ravvicinato con i lupi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli avvistamenti di lupi nelle aree urbane si moltiplicano, suscitando preoccupazioni e curiosità.

Domenica sera, due lupi sono stati avvistati nel quartiere delle Grazie, sopra la Montagnola.

Lupi a San Vito Chietino. Allertati Prefettura e Parco MaiellaLupi avvistati nel centro di San Vito e in alcune contrade, soprattutto nella zona della riserva naturalistica Grotta delle farfalle. abruzzolive.tv

Branco di sei lupi avvistato nella pineta di Fregene: area off-limitsStop agli ingressi a partire da oggi fino a quando la situazione non tornerà sicura, a tutela dei cittadini e della fauna protetta ... rainews.it

