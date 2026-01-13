Altri due lupi avvistati alle Grazie

Da ilrestodelcarlino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera, due lupi sono stati avvistati nel quartiere delle Grazie, sopra la Montagnola. L'episodio è stato segnalato da un automobilista che, tornando a casa, ha notato gli animali lungo la strada. Si tratta di un nuovo avvistamento che conferma la presenza di questi esemplari nella zona, suscitando attenzione e interesse tra residenti e autorità locali.

Nuovo avvistamento di lupi in centro abitato. Domenica sera due esemplari sono stati notati da una automobilista che tornava a casa e se li è trovati sulla strada, nel quartiere delle Grazie, sopra la Montagnola. Correvano all’interno della carreggiata, uno dietro l’altro, a vista sembravano due esemplari adulti e si sono allontanati subito quando è arrivata l’automobile proseguendo per un tratto fino a scomparire all’interno di un’area verde che porta all’ospedale Inrca, appena sotto la strada dell’avvistamento. La loro presenza è stata filmata da chi era in auto e ne è stato dato avviso su Facebook per informare i residenti della zona a fare attenzione per i lupi si trovavano nel quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

altri due lupi avvistati alle grazie

© Ilrestodelcarlino.it - Altri due lupi avvistati alle Grazie

Leggi anche: Avvistati due lupi nelle campagne di Sannicandro: "Aggredito un cane di piccola taglia"

Leggi anche: Ancora lupi: avvistati a Capodimonte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Altri due lupi avvistati alle Grazie; Lupi in aeroporto, scovato l'accesso utilizzato dagli animali selvatici grazie alle tracce sulla neve; Rimini, un branco di lupi vicino alla pista dell'aeroporto: stop ai voli per due giorni; Fano, lupi davanti alle case a Belgatto. Un residente: «Non è più un fenomeno isolato» (VIDEO).

due lupi avvistati grazieAltri due lupi avvistati alle Grazie - Domenica sera due esemplari sono stati notati da una automobilista che tornava a casa e se li è trovati sulla strada, nel quartiere delle Grazie, sopra la ... ilrestodelcarlino.it

15 animali selvatici del Canada che gli americani DEVONO conoscere

Video 15 animali selvatici del Canada che gli americani DEVONO conoscere

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.