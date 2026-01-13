altri due lupi avvistati alle grazie

Domenica sera, due lupi sono stati avvistati nel quartiere delle Grazie, sopra la Montagnola. L'episodio è stato segnalato da un automobilista che, tornando a casa, ha notato gli animali lungo la strada. Si tratta di un nuovo avvistamento che conferma la presenza di questi esemplari nella zona, suscitando attenzione e interesse tra residenti e autorità locali.

Nuovo avvistamento di lupi in centro abitato. Domenica sera due esemplari sono stati notati da una automobilista che tornava a casa e se li è trovati sulla strada, nel quartiere delle Grazie, sopra la Montagnola. Correvano all’interno della carreggiata, uno dietro l’altro, a vista sembravano due esemplari adulti e si sono allontanati subito quando è arrivata l’automobile proseguendo per un tratto fino a scomparire all’interno di un’area verde che porta all’ospedale Inrca, appena sotto la strada dell’avvistamento. La loro presenza è stata filmata da chi era in auto e ne è stato dato avviso su Facebook per informare i residenti della zona a fare attenzione per i lupi si trovavano nel quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

