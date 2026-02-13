assicurazione auto basta un preventivo del carrozziere per avere il rimborso danni

Da oggi, per ottenere il rimborso dei danni alla propria auto, basta presentare un preventivo di riparazione redatto dal carrozziere, senza dover attendere la riparazione effettiva del veicolo. Questa novità, introdotta con una recente modifica normativa, accelera notevolmente le procedure di risarcimento e riduce i tempi di attesa per gli automobilisti.

Ci sono delle importanti novità per quanto concerne i sinistri stradali e l'eventuale risarcimento danni; un tempo nolte assicurazioni auto erano solite procedere con la liquidazione dei danni una volta riparato il veicolo e presentata la fattura. Il rimborso, dunque, arrivava in un secondo momento. Col tempo però le cose sono cambiate e oggi si cerca di dare importanza sia al soggetto che ha ricevuto il danno che al rigore probatorio. Si è infatti stabilito che il pregiudizio economico, ossia il "danno al portafoglio", non va preso in considerazione soltanto dal momento in cui viene pagato il meccanico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

