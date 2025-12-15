Se hai Spotify o YouTube Music su iPhone potresti avere un rimborso | il calcolo di Altroconsumo

15 dic 2025

Se utilizzi Spotify o YouTube Music su iPhone, potresti avere diritto a un rimborso. Altroconsumo ha analizzato le tariffe e le commissioni dell’App Store, evidenziando come negli anni siano aumentati i costi dei servizi di streaming. Ecco cosa sapere e come procedere per eventuali rimborsi.

Per anni le commissioni dell’App Store hanno aumentato i prezzi di Spotify, YouTube Music e altri servizi. Ora Altroconsumo ha avviato un’azione collettiva per il rimborso agli utenti. Fanpage.it

